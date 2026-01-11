Форма поиска по сайту

11 января, 20:30

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 января

"Новости дня": две трети московских трамваев получат беспилотные технологии

Москвичи посетили елки и ледовые шоу в рамках проекта "Зима в Москве"

Новый снегопад обрушится на Москву

В парке "Сокольники" обновили территорию от входа до Фестивальной площади

Высота снежного покрова в Москве превысила климатическую норму

Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании рейсов из-за снега в Москве

В парке "Сокольники" завершился второй этап благоустройства

Медицинская высокотехнологичная помощь станет доступнее в Москве

Снежный циклон обрушится на Москву

Москва готовится к новому удару стихии – в ближайшие часы столицу накроет новая снежная волна. За ночь может выпасть еще до 16 сантиметров снега, сообщили в Гидрометцентре. Службы коммунального хозяйства наращивают силы для очистки города. В круглосуточной работе задействованы уже около 145 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники.

В Таиланде 23 россиянина получили травмы во время столкновения туристического катера с рыболовецким судном. Все пострадавшие госпитализированы, сообщило генконсульство России на Пхукете. Дипломаты также подтвердили гибель 18-летней россиянки. По предварительным данным, всего на экскурсионном судне находилось больше 50 туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городпогодапроисшествияза рубежомвидео

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

