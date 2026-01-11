Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 января

Москва готовится к новому удару стихии – в ближайшие часы столицу накроет новая снежная волна. За ночь может выпасть еще до 16 сантиметров снега, сообщили в Гидрометцентре. Службы коммунального хозяйства наращивают силы для очистки города. В круглосуточной работе задействованы уже около 145 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники.

В Таиланде 23 россиянина получили травмы во время столкновения туристического катера с рыболовецким судном. Все пострадавшие госпитализированы, сообщило генконсульство России на Пхукете. Дипломаты также подтвердили гибель 18-летней россиянки. По предварительным данным, всего на экскурсионном судне находилось больше 50 туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.