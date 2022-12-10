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10 декабря, 21:30

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На ВДНХ стартовал очный этап Кубка CTF России

На ВДНХ стартовал очный этап Кубка CTF России

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На ВДНХ стартовал очный этап Кубка CTF России. Это один из крупнейших турниров страны по информационной безопасности. В нем участвуют команды школьников и студентов из Москвы и других регионов. Каждая команда получает сервер с набором уязвимых сервисов. Задача участников – предотвратить попытки вторжения и атаковать серверы соперников с целью "захвата флагов". Кубок CTF России продолжится в воскресенье. На соревнованиях определится сильнейшая команда страны 2022 года.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

городвидеоКарина Ильина
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