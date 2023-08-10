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Четыре парковки со шлагбаумом в Москве станут перехватывающими с 11 августа

Четыре парковки со шлагбаумом в Москве станут перехватывающими с 11 августа

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С 11 августа еще четыре парковки со шлагбаумами в Москве станут перехватывающими. Всего в столице уже 89 таких стоянок, сообщили в Администраторе московского парковочного пространства.

Речь идет о машиноместах на Ленинградском шоссе около дома № 16, у станции метро "Теплый Стан". Также в список войдут стоянки на проспекте Вернадского у 105-го и 37-го домов. А парковка на Славянском бульваре теперь будет относиться к одноименной станции МЦД-1.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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