Более 220 декоративных конструкций украсят Москву к Масленице

Более 220 праздничных декораций, в том числе световые арки и фотозоны, установят в Москве к Масленице. Так, один из самых больших световых тоннелей появится по периметру Триумфальной площади.

При этом у входа в парк Горького разместят 60-метровый шатер с елями, украшенными разноцветными лентами, "сахарными" петушками на палочках и арками в форме солнца. В композиции будут использованы около 300 тысяч светодиодов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

