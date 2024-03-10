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10 марта, 23:30

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Более 220 декоративных конструкций украсят Москву к Масленице

Более 220 декоративных конструкций украсят Москву к Масленице

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Более 220 праздничных декораций, в том числе световые арки и фотозоны, установят в Москве к Масленице. Так, один из самых больших световых тоннелей появится по периметру Триумфальной площади.

При этом у входа в парк Горького разместят 60-метровый шатер с елями, украшенными разноцветными лентами, "сахарными" петушками на палочках и арками в форме солнца. В композиции будут использованы около 300 тысяч светодиодов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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