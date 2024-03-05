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05 марта, 07:15

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Пять набережных отремонтируют в Москве в 2024 году

Пять набережных отремонтируют в Москве в 2024 году

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В 2024 году в Москве отремонтируют пять набережных. Строители будут работать на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Космодамианской набережных, а также на участке от Крымского моста до причала Парк Горького.

Там собираются привести в порядок гранитную облицовку на площади более 100 тысяч погонных метров. Кроме того, проведут пескоструйную очистку камня, затем очистят швы между плитами от старого наполнителя, промоют, заполнят специальным материалом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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