Пять набережных отремонтируют в Москве в 2024 году

В 2024 году в Москве отремонтируют пять набережных. Строители будут работать на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Космодамианской набережных, а также на участке от Крымского моста до причала Парк Горького.

Там собираются привести в порядок гранитную облицовку на площади более 100 тысяч погонных метров. Кроме того, проведут пескоструйную очистку камня, затем очистят швы между плитами от старого наполнителя, промоют, заполнят специальным материалом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.