09 декабря, 17:30Город
Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" открылся на "Хлебозаводе"
На севере столицы, в столичном креативном пространстве "Хлебозавод", открылся благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Некоммерческие организации подготовили товары ручной работы и мастер-классы для посетителей.
На фестивале можно купить подарки к Новому году – например, вязаные игрушки, текстиль, керамику, украшения, товары для дома, одежду. Вырученные деньги направят в помощь малоимущим семьям, тяжелобольным детям, пожилым людям и бездомным животным.
Фестиваль продлится до вечера 10 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.