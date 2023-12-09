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09 декабря, 17:30

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Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" открылся на "Хлебозаводе"

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" открылся на "Хлебозаводе"

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На севере столицы, в столичном креативном пространстве "Хлебозавод", открылся благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Некоммерческие организации подготовили товары ручной работы и мастер-классы для посетителей.

На фестивале можно купить подарки к Новому году – например, вязаные игрушки, текстиль, керамику, украшения, товары для дома, одежду. Вырученные деньги направят в помощь малоимущим семьям, тяжелобольным детям, пожилым людям и бездомным животным.

Фестиваль продлится до вечера 10 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоКсения Чепенко
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