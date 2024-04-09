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Новости

Новости

09 апреля, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 апреля

Новости часа: москвичей попросили быть внимательнее из-за сильной непогоды

В столичном "Коломенском" восстановят каскады прудов и сделают свадебный парк

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

"Мой район". Проект "Покажи Москву!". Таганский район

Новости часа: в Крылатском будет создан ботанический сад Сеченовского университета

Собянин: в Крылатском откроют площадку ботсада Сеченовского университета

Столичные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Новости часа: Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД

В столичных учебных заведениях рассказали об использовании сервисов МЭШ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 апреля. Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением Московского скоростного диаметра к концу года. Магистраль активно строят. Когда проект закончат, МСД станет полноценной вылетной магистралью.

СК РФ возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Такое решение приняли по итогам проверки, которую организовали после теракта в "Крокус Сити Холле".

Непогода уже пришла в Москву. Столичные коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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