Новости часа: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Во вторник, 9 апреля, в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, предупредили в комплексе городского хозяйства столицы.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась более чем на 11% за неделю. Об этом сообщил Роспотребнадзор.