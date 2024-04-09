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Новости

09 апреля, 00:00

Город

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года

Панда Катюша в Московском зоопарке копирует повадки своего папы

Дорожную разметку начали обновлять в Москве

Фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ промыли после зимы

Московская канатная дорога временно закрылась

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 апреля

"Мой район. Новости": на Московской канатной дороге началось ежегодное техобслуживание

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Собянин: во Дворце культуры завода "Серп и Молот" начинается реставрация

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Во вторник, 9 апреля, в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, предупредили в комплексе городского хозяйства столицы.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась более чем на 11% за неделю. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

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