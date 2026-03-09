Форма поиска по сайту

09 марта, 14:30

Город

В столице приступили к демонтажу новогодних елей и декоративных конструкций

Москвичей предупредили о возможных перепадах температуры

"Москва – столица спорта": жителям столицы рассказали о футбольном фристайле

Пожар произошел в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы

Собянин: электросуда городских маршрутов начали обслуживать на Московской верфи

Собянин рассказал о планах внедрения ИИ в светофоры столицы

Тоннелепроходческие комплексы строят метро под Москвой-рекой

"Новости дня": щит "Лилия" используют при строительстве Рублево-Архангельской ветки метро

"Новости дня": новый надземный пешеходный переход появится на севере Москвы

В Москве реализовали более 130 проектов при помощи искусственного интеллекта

Начался демонтаж новогодних елей и декоративных конструкций с улиц и площадей Москвы. В частности, убирают световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды и другие украшения.

Все элементы светового оформления города доставят на специализированные склады. Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобществовидеоДарья Тащина

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

