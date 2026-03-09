В столице приступили к демонтажу новогодних елей и декоративных конструкций

Начался демонтаж новогодних елей и декоративных конструкций с улиц и площадей Москвы. В частности, убирают световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды и другие украшения.

Все элементы светового оформления города доставят на специализированные склады. Специалисты проверят их на предмет возможных повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

