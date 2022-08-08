Новости последнего часа: девять детских садов откроют в ТиНАО до 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять детских садов откроют в Троицком и Новомосковском округах столицы до 1 сентября. Об этом сообщили в мэрии.

Следователи провели обыски у подрядчиков, чьи сотрудники погибли в коллекторе в Москве. Об этом заявил Следственный комитет.

ЦБ ограничил некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке. Регулятор рассказал, что это сделано для сохранения финансовой стабильности.