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08 мая, 20:00

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Выставка "Военкоры" открылась в "Зарядье" 8 мая

Выставка "Военкоры" открылась в "Зарядье" 8 мая

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8 мая в столице открылась выставка "Военкоры". Она рассказывает о людях сложной и опасной профессии. В экспозиции представлены портреты журналистов, которые фиксировали события Великой Отечественной, афганской, чеченской войн и сирийского конфликта, а также тех, кто работает в зоне специальной военной операции.

Как рассказала начальник управления научно-просветительских проектов парка "Зарядье" Елена Войцеховская, после Великой Отечественной войны осталось большое количество кино- и фотоматериалов военкоров, которые позднее использовались в Нюрнбергском процессе в качестве доказательств деяний фашистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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