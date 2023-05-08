Праздничные мероприятия пройдут 8 мая по всей Москве. В 12:00 стартует ретропробег, посвященный Дню Победы. Автоколонну можно увидеть на Воробьевых горах. Завершится пробег на Поклонной горе.

Участники смогут посетить центральный музей Великой Отечественной войны. На фестивале "Московская весна" 8 и 9 мая будут звучать стихи и песни военных лет. Каждый желающий сможет своими руками сделать открытки и подарить их ветеранам. В Рахманиновском зале с программой "Дню Победы посвящается" выступят студенты Российской академии искусств. В рамках фестиваля прозвучит опера Кирилла Молчанова "А зори здесь тихие...".

Военно-исторический фестиваль проведут и в мемориальном комплексе "История танка Т-34". Также там пройдут тематические выставки. Участникам расскажут в том числе об оружии в годы Великой Отечественной войны.

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