Ряд станций метро в центре Москвы 7 мая будут работать только на вход и пересадку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Некоторые станции метро в центре Москвы в воскресенье, 7 мая, с 05:30 до окончания перекрытий будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, подобные ограничения коснутся станций "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии.

Уточняется, что станция "Библиотека имени Ленина" будет работать только на пересадку.

Кроме того, 7 мая ряд улиц в центре Москвы закроют для проезда. Движение будет перекрыто:

с 05:00 на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;

на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара; с 05:30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных;

на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных; с 10:00 на Тверском и Страстном бульварах.

Московских пешеходов предупредили о закрытии некоторых подземных переходов