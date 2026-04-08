Специалисты продолжают реконструкцию Карамышевской набережной в Москве

На северо-западе Москвы продолжается реконструкция Карамышевской набережной. Специалисты укрепят берег, реконструируют причал, обустроят велосипедные и беговые дорожки, а также создадут зоны отдыха и детские площадки.

Работы выполнены на 15%, при этом открыть набережную планируют уже в этом году. На территории высадят деревья и разобьют цветники. Эксперты отмечают, что благоустройство связано с активным развитием района и должно сделать пространство комфортным и современным для жителей.

