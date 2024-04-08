Помывка фонтана "Каменный цветок" стартовала на ВДНХ

На ВДНХ от пыли и грязи очистят фонтан "Каменный цветок". Городским службам предстоит непростая работа, так как у фонтана много позолоченных, бронзовых и медных декоративных элементов, которые будут отмывать вручную.

Для этого, по словам мастера специализированного участка Игоря Михалькова, специалисты разводят моющие средства в ведрах, наносят их на поверхности, а затем смывают с помощью моек высокого давления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.