Трассы и учебный горнолыжный склон на Воробьевых горах будут работать всю зиму

Горнолыжный сезон продолжается на Воробьевых горах. Всю зиму там будут открыты трассы и учебный склон, которые работают, несмотря на оттепель в Москве, благодаря искусственному снегу.

В сопровождении опытного инструктора испытать склон смогут не только те, кто осваивают азы катания на лыжах или сноуборде, но и профессионалы. При этом еще несколько спорткомплексов работают в Москве для любителей зимних видов спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

