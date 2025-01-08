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08 января, 22:30

Город

Трассы и учебный горнолыжный склон на Воробьевых горах будут работать всю зиму

Трассы и учебный горнолыжный склон на Воробьевых горах будут работать всю зиму

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Горнолыжный сезон продолжается на Воробьевых горах. Всю зиму там будут открыты трассы и учебный склон, которые работают, несмотря на оттепель в Москве, благодаря искусственному снегу.

В сопровождении опытного инструктора испытать склон смогут не только те, кто осваивают азы катания на лыжах или сноуборде, но и профессионалы. При этом еще несколько спорткомплексов работают в Москве для любителей зимних видов спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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