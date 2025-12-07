Форма поиска по сайту

07 декабря, 22:15

Город

Световая инсталляция "Умка" вернулась в Ростокино

Новые электробусы вышли на маршруты № 443 и С289

Синоптики обещают небольшой снег и похолодание в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 декабря

Серый волк поселился в Московском зоопарке

Звезды фигурного катания открыли Всероссийский зимний фестиваль

Выставка "ПРОреставрацию" открылась в здании типографии Сытина

Речные электрические суда в Москве перевезли более трех миллионов пассажиров

Всероссийский зимний фестиваль на льду открылся в парке "Ходынское поле"

Цены на аренду коттеджей в Подмосковье выросли до 400 тысяч рублей

Знаменитая световая инсталляция в виде семейства полярных медведей, которую москвичи ласково прозвали "Умка", вновь вернулась в район Ростокино. Композиция, состоящая из медведицы на льдине, медвежат, сосен и световых пирамид, полностью собрана и готова создавать новогоднее настроение.

Впервые жители столицы познакомились с этой инсталляцией в канун 2019 года на проспекте Мира. Затем медвежата "переехали" в Парк Горького, но по многочисленным просьбам жителей их вернули на историческое место перед праздниками 2021 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

