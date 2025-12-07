Световая инсталляция "Умка" вернулась в Ростокино

Знаменитая световая инсталляция в виде семейства полярных медведей, которую москвичи ласково прозвали "Умка", вновь вернулась в район Ростокино. Композиция, состоящая из медведицы на льдине, медвежат, сосен и световых пирамид, полностью собрана и готова создавать новогоднее настроение.

Впервые жители столицы познакомились с этой инсталляцией в канун 2019 года на проспекте Мира. Затем медвежата "переехали" в Парк Горького, но по многочисленным просьбам жителей их вернули на историческое место перед праздниками 2021 года.

