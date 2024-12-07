Особый купаж чая создали к Новому году в рамках проекта "Зима в Москве"

В рамках проекта "Зима в Москве" создали особый купаж чая к Новому году. Попробовать его могут все желающие. В выходные дни его бесплатно предлагают на Тверской площади с 16:00 до 17:00.

Авторы напитка стремились выбрать для купажа самые новогодние ингредиенты. Так, в чай вошли кубики карамели, белый шоколад и дикий шафран, который придает напитку благородный темно-красный цвет и оттеняет карамельно-шоколадный букет чая легкой горчинкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

