Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 09:30

Город

Особый купаж чая создали к Новому году в рамках проекта "Зима в Москве"

Особый купаж чая создали к Новому году в рамках проекта "Зима в Москве"

Программу реновации распространят на девятиэтажные панельные дома в Москве

Пассажирский причал Фили в ЗАО будет капитально отремонтирован

В арт-пространстве "Паркинг Галерея" проходит большой фестиваль

Новости часа: в столице открылись четыре новых магазина проекта "Сделано в Москве"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 декабря

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о запуске сети фирменных магазинов "Сделано в Москве"

Стартовали работы по обновлению пассажирского причала Фили

Сергей Собянин анонсировал распространение программы реновации на девятиэтажки

Новости часа: в центре "Профессии будущего" можно освоить специальность за 3,5 месяца

В рамках проекта "Зима в Москве" создали особый купаж чая к Новому году. Попробовать его могут все желающие. В выходные дни его бесплатно предлагают на Тверской площади с 16:00 до 17:00.

Авторы напитка стремились выбрать для купажа самые новогодние ингредиенты. Так, в чай вошли кубики карамели, белый шоколад и дикий шафран, который придает напитку благородный темно-красный цвет и оттеняет карамельно-шоколадный букет чая легкой горчинкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика