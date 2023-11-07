Главный каток страны начали заливать на ВДНХ в Москве. Еще в середине сентября там установили ограждения по периметру будущей площадки.

В этот раз каток будет на площади Промышленности, а не на главной аллее. Ледовая часть займет порядка 9 тысяч квадратных метров. Вся же территория катка составит около 20 тысяч квадратных метров.

На территории площади Промышленности также будут расположены павильоны проката, кафе, служебные и технические помещения. Открытие катка на ВДНХ зависит от погоды, в прошлом году сезон открыли в конце ноября.

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