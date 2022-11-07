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Порядка 50 новых пешеходных переходов построят в Москве до 2026 года

Порядка 50 новых пешеходных переходов построят в Москве до 2026 года

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В департаменте строительства Москвы начали разработку проектов 12 новых пешеходных переходов. Пять подземных переходов появятся в районе улиц Яблочкова, Черняховского, Новостроевской, а также на пересечении Каспийской с улицами Медиков и Ереванской.

Кроме того, в данный момент переходы через пути центральных диаметров возводят на Дмитровском шоссе, Лермонтовском проспекте и в других районах.

Всего до 2026 года в Москве планируют построить около 50 надземных и подземных переходов, а также мосты, которые соединят Болотную набережную с Крымской, а Госпитальную – с Рубцовской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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