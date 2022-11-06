В Москве благоустроили Народный парк в Печатниках

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты провели работы по благоустройству Народного парка в Печатниках. Об этом сообщает телеграм-канал московского комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, во время мероприятий по благоустройству особое внимание специалисты уделили созданию удобных зон для отдыха около водных объектов.

"При обновлении Народного парка в Печатниках также сделали удобный прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки, он проходит по улице Гурьянова", – отметил он.

Бирюков поделился, что на территории парка специалисты оформили зоны для занятий спортивной активностью, обновили детские площадки. Также для безопасности гостей были установлены системы видеонаблюдения и более 500 фонарей с энергоэффективными светильниками.

В рамках мероприятий по благоустройству специалисты сделали две площадки для игры в волейбол и баскетбол, четыре спортивные площадки с 17 тренажерами и танцевальную площадку. Для комфорта жителей, у которых есть домашние животные, работники установили две площадки для выгула собак.

Помимо этого, на территории парка установили столы для игры в настольный теннис, провели ремонт дорожно-тропиночной сети и проложили велодорожку.

Ранее сообщалось, что в районе Ясеново, недалеко от одноименной станции метро, появилось новое общественное пространство с местами для отдыха и занятий спортом. Работы по благоустройству затронули территорию, ограниченную с четырех сторон улицей Паустовского, Новоясеневским проспектом, а также Ясногорской и Голубинской улицами.

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