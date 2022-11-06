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Политика

Минобороны РФ показало боевую работу самолетов Су-35С и Су-30СМ российских ВКС

Минобороны РФ показало боевую работу самолетов Су-35С и Су-30СМ российских ВКС

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Минобороны показало боевую работу самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России. В ходе спецоперации экипажи многоцелевых истребителей патрулируют воздушное пространство в конкретно заданном районе.

Они прикрывают самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты во время ударов по военным объектам и технике ВСУ. При таком вылете был своевременно обнаружен и уничтожен самолет украинской армии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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