Минобороны РФ показало боевую работу самолетов Су-35С и Су-30СМ российских ВКС

Минобороны показало боевую работу самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России. В ходе спецоперации экипажи многоцелевых истребителей патрулируют воздушное пространство в конкретно заданном районе.

Они прикрывают самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты во время ударов по военным объектам и технике ВСУ. При таком вылете был своевременно обнаружен и уничтожен самолет украинской армии.

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