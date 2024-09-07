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07 сентября, 12:45

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Видеохронику о Москве опубликовали ко Дню города

Видеохронику о Москве опубликовали ко Дню города

Работники "Мосметростроя" поздравили москвичей с Днем города

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В честь Дня города Главархив опубликовал видеохронику о Москве.

Кроме того, новый магистральный маршрут шириной в шесть полос связал САО и СВАО.

Тем временем второй этап строительства участка дороги с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций вдоль улицы Каспийской находится в активной фазе.

Между тем глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что опыт использования терминал для электронного голосования в Москве могут распространить и на другие регионы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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