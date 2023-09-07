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07 сентября, 19:10

M24.RU

Реконструкция съемочного процесса фильма "Гостья из будущего" прошла в "Лужниках"

Реконструкция съемочного процесса фильма "Гостья из будущего" прошла в "Лужниках"

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7 сентября в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума прошла реконструкция съемочного процесса кинофильма "Гостья из будущего". Профессиональные режиссеры, операторы, звукорежиссеры, костюмеры, гримеры и другие работники киноиндустрии работали с горожанами, которые хотели попробовать себя в качестве актеров.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская попробовала себя в роли актрисы.
Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городМосква онлайнвидео
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