Реконструкция съемочного процесса фильма "Гостья из будущего" прошла в "Лужниках"

7 сентября в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума прошла реконструкция съемочного процесса кинофильма "Гостья из будущего". Профессиональные режиссеры, операторы, звукорежиссеры, костюмеры, гримеры и другие работники киноиндустрии работали с горожанами, которые хотели попробовать себя в качестве актеров.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская попробовала себя в роли актрисы.

