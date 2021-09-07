Разворотнева: москвичи добились решения экопроблемы Большого Чертановского пруда

Москвичи добились решения экологической проблемы Большого Чертановского пруда. Об этом рассказала советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева.

Долгое время водоем загрязняли нефтепродуктами. Вредные вещества попадали через коллектор, подпитывающий пруд сточными водами. Их находили не только в самом водоеме, но и в колодце на территории автозаправки, которая находится неподалеку, и в инженерных коммуникациях, расположенных рядом с ней.

"После проведенных экспертиз я получила ответ о том, что через ливневую канализацию проникают нефтепродукты, в сухом остатке. Ливневая канализация была герметизирована, правда, это пока не помогло, но обещали, что в 4 квартале пройдет ее полная модернизация. Тут будет пластиковый рукав, поэтому мы надеемся, что все-таки пруд будет защищен", – сообщила Разворотнева.

По ее словам, необходимо ужесточить наказания за экологические преступления для предприятий. Особенно, если они были совершены умышленно. В этом случае нарушителю должны грозить до пяти лет тюрьмы, за особо тяжкие деяния – до 10 лет. Штрафы за экологические преступления предлагается увеличить в 10 раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.