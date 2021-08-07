На Северо-Западе Москвы открыли стадион "Курчатовец". В Щукине появился не только стадион, а целый научно-спортивный кластер. Он расположился в необычном месте – это территория Дома ученых Курчатовского института.

Оборудовали площадки для занятий разными видами спорта. А еще здесь будут проходить лекции, посвященные популяризации науки.

Церемонию открытия "Курчатовца" приурочили ко Дню физкультурника. За последние годы в Москве построили 76 спортивных объектов. Еще 49 появятся до конца следующего года.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.