Кац призвала открыть пришкольные пространства и оборудовать их для жителей всех возрастов

Фото: Дарья Сорокина
Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац призвала не только создать пришкольные территории для всех жителей, но и создать в них досуговую инфраструктуру для людей любого возраста.
"Мы тщательно изучили ситуацию, мнения педагогов, специалистов по досуговой сфере, и могу сказать, что большинство из них поддерживает эту идею. При этом необходимо сразу предусмотреть инфраструктуру активного досуга и отдыха для жителей всех возрастов", – сообщила депутат.
Кац уточнила, что необходимо создать такую инфраструктуру, чтобы она могла быть доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья. А также, по ее словам, на время каникул следует сделать школьные дворы открытыми до 22.00.
Напомним, что на данный момент уже существует проект "Школьный двор моей мечты", разработанный по инициативе главного архитектурно-планировочного управления Москвы. И сейчас в ходе дискуссии, на которой обсуждалось оборудование пришкольных территорий, прозвучали новые предложения. Была высказана идея оборудовать территории системами видеонаблюдения, чтобы не оставалось "слепых" зон, организовать дополнительное освещение.
Ранее Елена Кац заявила о необходимости включать горожан в разработку планов по благоустройству. По ее словам, следует не только информировать жителей о планах работ во дворах, но и активнее подключать их к разработке программ благоустройства.
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