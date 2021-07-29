Елена Кац призвала к более тщательному контролю за здоровьем школьников

За здоровьем школьников необходимо следить – постоянно контролировать их физическое и психологическое состояние, а также учебную нагрузку. Об этом заявила муниципальный депутат Елена Кац. По ее словам, такие меры помогут предотвратить трагедии в школах.

Кац также напомнила, что существуют требования к режиму образовательного процесса. Согласно санитарным правилам и нормам, недельная нагрузка на младшеклассников при пятидневной неделе обучения не должна превышать 23 часов, на старшеклассников – 34 часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.