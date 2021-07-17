Баженов предложил способ сделать высшее образование в России более доступным

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Тележурналист Тимофей Баженов предложил выдавать абитуриентам беспроцентные образовательные кредиты. такое заявление он сделал в связи со Всемирным днем навыков молодежи.

"Современное образование должно отвечать запросам реального сектора экономики. Стране нужны профессионалы в различных областях – учителя, медики, инженеры. Получить подходящую профессию помогли бы беспроцентные образовательные кредиты", – объяснил Баженов.

По его мнению, такие кредиты будут пользоваться популярностью, если банки введут отсрочку первого платежа на пять лет.

Лидер общественного движения также предложил внедрить льготные кредиты для получения среднего профессионального образования.

Кроме того, Баженов выразил мнение, что дистанционное обучение в вузах должно быть абсолютно бесплатным, поскольку шанс получить востребованную специальность должен быть у всех молодых людей вне зависимости от достатка.

"Молодежь играет огромную роль в развитии нашей страны. Сегодняшние молодые люди завтра будут управлять всеми социально-экономическими и политическими процессами. От нашего вклада в их интеллектуальный багаж зависит будущее", – подчеркнул тележурналист.

Ранее Баженов поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником и прокомментировал модернизацию транспортной сети, которая должна стать доступной для каждого жителя столицы. Он рассказал, что сегодня в городе действуют 17 видов транспорта. По его словам, это больше, чем во многих мегаполисах мира.