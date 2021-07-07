Тимофей Баженов: Москва должна стать еще комфортнее для пешеходов

Фото: Максим Манюров
Лидер общественного движения Тимофей Баженов прокомментировал планы московских властей по обустройству благоустроенных пешеходных зон в спальных районах столицы.
По его словам, пешеходы не загрязняют воздух, не теряют время в пробках и укрепляют собственное здоровье. Он считает, что для развития Москвы важно максимально комфортно обустроить городское пространство для пешеходов.
Баженов отметил, что жителям всех районов требуется шаговая доступность парков, скверов и других зон отдыха.
"Уверен, приоритетом тут должна стать жесткая позиция города по отношению к застройщикам и девелоперским компаниям. Необходимо запретить ввод в эксплуатацию "новостроек", не обеспеченных необходимой социальной инфраструктурой в прилегающем микрорайоне. Эта мера должна идти в паре с требованием отводить не менее 40% дворовой площади в новостройках под зеленые насаждения", – считает тележурналист.
Он признал, что правительство Москвы в течение последних лет ведет плодотворную работу по благоустройству общественных территорий. Баженов добавил, что сейчас в городе благоустроены 420 улиц с пешеходными зонами.
В мегаполисе активно обустраиваются новые скверы, тематические парки, ремонтируются пешеходные улицы, приводятся в порядок водные объекты. Как заметил журналист, это серьезно повышает качество жизни в столице.
"Чтобы отдохнуть, люди не должны тратить время на переезд в другой район города. Точки притяжения для полезного времяпрепровождения горожан требуется обустраивать рядом с местом, где они живут. Москва должна стать еще комфортнее для пешеходов", – добавил он.
Тимофей Баженов уверен, что любые преобразования общественных пространств должны проводиться с учетом интересов и пожеланий местных жителей.
Ранее лидер общественного движения высказался в поддержку недавнего законопроекта, принятого Госдумой. Соответствующий документ предполагает, что теперь за выброшенных на улицу домашних питомцев граждан и организации будут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. По мнению телеведущего, благодаря данной мере удастся уменьшить количество бездомных кошек и собак на городских улицах.
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