Баженов оценил упрощение процедуры получения статуса предпенсионера для москвичей

Фото: Максим Манюров
Телеведущий Тимофей Баженов прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина упростить горожанам процедуру получения статуса предпенсионера.
По мнению Баженова, нововведения помогут сберечь здоровье москвичей в период высокого уровня заболеваемости COVID-19.
"Упрощение порядка получения статуса предпенсионера считаю разумным и своевременным. Сегодня, во время роста заболеваемости коронавирусом, нужно прежде всего думать о здоровье горожан", – подчеркнул он.
Телеведущий также отметил, что возможность оформить документы в электронном виде позволит москвичам старшего поколения сэкономить время и убережет от возможного заражения.
Баженов также рассказал, что положительно относится к новым инструментам цифровизации, которые упрощают жизнь общества. Он выразил надежду, что дальнейшее развитие технологий и их внедрение в повседневную жизнь в будущем поможет государству оказывать адресную помощь населению.
Ранее Баженов заявил, что принятый президентом РФ обширный экологический блок отображает его видение на сегодняшние экологические проблемы. Лидер общественного движения уверен, что россияне способны самостоятельно контролировать сферу окружающей среды, в связи с чем он инициировал развитие института общественных инспекторов.
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