Елена Кац отметила недопустимость дискомфорта жителей от строек по программе реновации

Фото: Николай Темников

Главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац заявила о необходимости введения жесткого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в рамках работ по программе реновации.

По словам Кац, к ней обратились жители нескольких домов на улице Утренней. Они пожаловались на шум и вибрацию, которые были вызваны строительством дома по программе реновации.

"Я не понаслышке знакома с этой проблемой. Вибрации ощущаются и в нашей поликлинике, расположенной на улице Утренней. Считаю это явление совершенно недопустимым. Необходим жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, причем как со стороны уполномоченных органов, так и общественных", – подчеркнула Кац.

Она отметила, что строительные работы не должны доставлять неудобств жителям поблизости.

Местные жители отметили, что боятся за целостность зданий на улице, поскольку строительство осуществляется всего в 10 метрах от ближайшего дома, а сильные вибрации не прекращаются даже в ночное время.

Кац напомнила, что по действующим стандартам и нормативам снос и строительство вблизи жилой зоны должны осуществляться с применением шумозащитных средств и специальных гидропушек, защищающих от распространения пыли.

Кроме того, допустимое значение уровня шума в дневное время не должно превышать 70 децибел, в ночное – 60.

Ранее Кац организовала сбор подписей за ускорение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Вешняки.

Строительство трехэтажного здания с крытым катком было анонсировано довольно давно, однако реализация проекта продолжает откладываться по самым разным причинам.