Елена Кац инициировала сбор подписей за ускорение строительства ФОКа в Вешняках

28 июля, 21:55
Фото: Дарья Сорокина
Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац организовала сбор подписей за ускорение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Вешняки.
Строительство трехэтажного здания с крытым катком было анонсировано довольно давно, однако реализация проекта продолжает откладываться по самым разным причинам.
"Мы организовали опрос жителей, который показал, что люди хотят больше возможностей для занятий физкультурой и спортом, причем это касается всех возрастных категорий, включая пенсионеров", – заявила Кац.
Она отметила, что все предварительные процедуры для реализации проекта уже завершены, а все необходимые изменения одобрены мэром столицы.
"Понятно, что события последнего времени, в том числе и пандемийные ограничения, внесли свои коррективы в планы строительства, однако жизнь продолжается, а ФОК очень нужен Вешнякам и сопредельным районам", – подчеркнула муниципальный депутат.
Ранее Кац сообщила, что мнения жителей районов ВАО по организации сферы досуга и творческого отдыха передадут для внесения в "Народную программу", которую формирует партия "Единая Россия". Она отметила, что Москва сейчас ведет планомерную работу по развитию дополнительного образования.
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