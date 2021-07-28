Елена Кац инициировала сбор подписей за ускорение строительства ФОКа в Вешняках

Фото: Дарья Сорокина

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац организовала сбор подписей за ускорение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Вешняки.

Строительство трехэтажного здания с крытым катком было анонсировано довольно давно, однако реализация проекта продолжает откладываться по самым разным причинам.

"Мы организовали опрос жителей, который показал, что люди хотят больше возможностей для занятий физкультурой и спортом, причем это касается всех возрастных категорий, включая пенсионеров", – заявила Кац.

Она отметила, что все предварительные процедуры для реализации проекта уже завершены, а все необходимые изменения одобрены мэром столицы.

"Понятно, что события последнего времени, в том числе и пандемийные ограничения, внесли свои коррективы в планы строительства, однако жизнь продолжается, а ФОК очень нужен Вешнякам и сопредельным районам", – подчеркнула муниципальный депутат.

Ранее Кац сообщила, что мнения жителей районов ВАО по организации сферы досуга и творческого отдыха передадут для внесения в "Народную программу", которую формирует партия "Единая Россия". Она отметила, что Москва сейчас ведет планомерную работу по развитию дополнительного образования.