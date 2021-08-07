Горожан предупредили об опасной погоде в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей Москвы предупредили об опасных погодных условиях вечером субботы, 7 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается ливневый дождь, гроза", – уточнили в ведомстве.

Согласно данным погодных сводок, при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Горожан попросили не укрываться под деревьями и не парковать там автомобили.

В МЧС также напомнили об опасности шатких конструкций и попросили автомобилистов соблюдать скоростной режим на дорогах.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в период с 6 по 8 августа в столице выпадет около 20% месячной нормы осадков, что составляет около 15-17 миллиметров.

Как сообщал портал "Метеоновости", в столице 7 августа установится облачная погода с осадками. Температура воздуха в столичном регионе может достичь 30 градусов тепла.