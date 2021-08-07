Москвичей предупредили об облачной и жаркой погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве и Московской области в субботу, 7 августа, установится облачная погода, местами ожидается дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. <...> Максимальная температура воздуха в Москве составит от 27 до 29 градусов тепла, по области – до 30 градусов", – уточнили специалисты.

По прогнозам синоптиков, 7 августа будет сохранятся юго-восточный ветер со скоростью в пределах 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха ожидается на уровне 50%.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в период с 6 по 8 августа в столице выпадет около 20% месячной нормы осадков, что составляет около 15-17 миллиметров.