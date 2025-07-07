День семьи, любви и верности отметят в столице 8 июля. Встретить праздник можно будет на 50 площадках по всему городу.

Музеи, парки, усадьбы, театры, библиотеки, кинотеатры, концертные залы и культурные центры проведут более 350 мероприятий. Большинство из них будут бесплатными, но на некоторые лекции, мастер-классы, экскурсии и выступления необходимо будет зарегистрироваться или купить билет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.