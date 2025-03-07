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07 марта, 21:30

M24.RU

Фестиваль "Игрокон" вернулся в Москву после 5-летнего перерыва

Фестиваль "Игрокон" вернулся в Москву после 5-летнего перерыва

Фестиваль "Игрокон" пройдет в Москве с 7 по 9 марта

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Комиксы, аниме, косплей, видеоигры и всевозможные настолки – фестиваль "Игрокон" вернулся в Москву после 5-летнего перерыва. Масштабный слет любителей настольных игр и гик-культуры проходит с 7 по 9 марта в "Крокус Экспо".

Главной зоной мероприятия стала игротека, где посетители могут попробовать более 1 000 настольных игр разных жанров: от легких вечериночных до сложных стратегий и кооперативных приключений. Разобраться в правилах и найти подходящую компанию для игры помогают опытные игромастера.

Впервые на фестивале "Игрокон" появилась зона видеоигр. В ней представлено более 50 проектов от российских студий. На отдельном стенде Агентства креативных индустрий Москвы гости могут протестировать новые разработки выпускников столичной "Фабрики видеоигр".

Чем увлекается и во что играет столица – выяснила ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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