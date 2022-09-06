Продажу алкоголя ограничат во время празднования Дня города в Москве

Продажу алкоголя ограничат в Москве у мест празднования Дня города. Речь идет именно о предприятиях, которые находятся рядом с площадками массовых гуляний. Об этой сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он уточнил, что запрет касается продажи спиртных напитков на вынос и в стеклянной таре. Всего в Москве запланированы сотни мероприятий. Большая программа будет на ВДНХ, а также на 19 окружных площадках.

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