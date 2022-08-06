На Бульварном кольце обновили асфальт. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Специалисты отремонтировали дорожное полотно к осенне-зимнему периоду. Всего в порядок привели более 160 тысяч квадратных метров. Из-за работ частично перекрывали движение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.