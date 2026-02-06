06 февраля, 14:00Город
Каток площадью 600 "квадратов" можно посетить на площади Революции
Каток площадью 600 квадратных метров можно посетить на площади Революции. Там находится одна из самых живописных локаций для катания на коньках.
Какие еще активности попробовали москвичи и туристы в рамках проекта "Зима в Москве"? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
