В парке "Музеон" 6 января стартует гастрофестиваль "Вкусные морозы 2.0"

Столица подготовила насыщенную программу на январские праздники. Сегодня, 6января, в парке "Музеон" стартует гастрофестиваль "Вкусные морозы 2.0", который продлится до 11 января.

На фестивале "Путешествие в Рождество" на Тверском бульваре пройдут мастер-классы по каллиграфии. На ВДНХ гостей ждут интерактивные химические шоу и игры. В Измайловском парке в Рождество состоятся традиционные колядки и хороводы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.