На ВДНХ открылся фестиваль "Гастрономическая карта России", рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фестиваль проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия". В программе запланированы мастер-классы с участием шеф-поваров, рестораторов и экспертов со всей России.

Главной площадкой фестиваля стало пространство "Дом российской кухни" на ВДНХ, недалеко от павильона "Узбекистан". Здесь можно будет познакомиться с кулинарными традициями разных народов нашей страны, от Калининграда до Камчатки. В меню бурятская, дальневосточная, донская, сибирская и другие кухни.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.