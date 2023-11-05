Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 13:30

Город

На ВДНХ открылся фестиваль "Гастрономическая карта России"

На ВДНХ открылся фестиваль "Гастрономическая карта России"

Музей техники времен ВОВ открылся на Красной площади

В Москве продлили аренду самокатов и электровелосипедов

Более 190 тысяч человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ

Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве исторической навигации

На ВДНХ установили инсталляцию "Живая карта "России"

В столице продлили аренду самокатов и электровелосипедов в связи с теплой погодой

На Красной площади открылся музей под открытым небом

Четыре спорткомплекса появятся в разных районах Москвы в 2023 году

В Москве продлили аренду самокатов и электровелосипедов

На ВДНХ открылся фестиваль "Гастрономическая карта России", рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фестиваль проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия". В программе запланированы мастер-классы с участием шеф-поваров, рестораторов и экспертов со всей России.

Главной площадкой фестиваля стало пространство "Дом российской кухни" на ВДНХ, недалеко от павильона "Узбекистан". Здесь можно будет познакомиться с кулинарными традициями разных народов нашей страны, от Калининграда до Камчатки. В меню бурятская, дальневосточная, донская, сибирская и другие кухни.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкивидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика