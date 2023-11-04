04 ноября, 23:01Общество
Почти 406 тыс россиян поучаствовали в мероприятиях по случаю Дня народного единства
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок
В праздновании Дня народного единства поучаствовали свыше 405,6 тысячи человек в 1 134 населенных пунктах России. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ.
По данным официального представитель министерства Ирины Волк, всего состоялось около 1,5 тысячи мероприятий, правонарушений не было допущено.
Отмечается, что безопасность и общественный порядок на акциях, фестивалях и праздничных концертах обеспечивали более 12,7 тысячи сотрудников органов внутренних дел.
Кроме того, были задействованы представители Росгвардии, члены общественных организаций правоохранительной направленности и работники частных охранных организаций.
Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства. Он подчеркнул, что единство граждан наполняет энергией для великих дел на благо Москвы и России.
Между тем Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. В традиционной церемонии также приняли участие представители религиозных конфессий, члены общественных и молодежных организаций.
Президент России возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
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