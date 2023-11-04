Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Соответствующее видео с церемонии возложения цветов опубликовано в телеграм-канале Кремля.

В традиционной церемонии также приняли участие представители религиозных конфессий, члены общественных и молодежных организаций, в том числе движения "Народный фронт "За Россию", проекта #МыВместе, движения "Юнармия", центра "Вымпел", движения "Волонтеры Победы", поискового движения России, фонда "Защитники Отечества", сообщества "Движение первых".

После возложения цветов глава государства кратко пообщался со всеми участниками.

Немногим ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства.

Градоначальник отметил, что праздник напоминает гражданам о героических страницах истории России. Он подчеркнул, что единство наполняет энергией для великих дел на благо Москвы и России.



Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства