Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства.

"Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплоченности перед лицом испытаний. Мы – вместе. Мы – едины", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что единство граждан наполняет энергией для великих дел на благо Москвы и России. В своем обращении Собянин пожелал москвичам крепкого здоровья и благополучия.

Немногим ранее российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили граждан РФ с Днем народного единства с борта Международной космической станции.

День народного единства – это праздник для россиян, которые работают на укрепление и процветания своей страны, а также чтят ее великую историю, сказал Кононенко. Чуб напомнил о глубоких исторических корнях. А Борисов добавил, что российская история является образцом истинного патриотизма и любви к отчизне.

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