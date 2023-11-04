Около 400 плакатов украсили Москву ко Дню народного единства

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

По случаю Дня народного единства столичные объекты украсили около 400 плакатов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 30 цифровых экранах и медиафасадах на Новом Арбате, вечером 4 ноября на домах-книжках покажут поздравительный видеоролик", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По традиции в городе украсили входные группы зданий парламента РФ на улицах Охотный ряд и Большая Дмитровка. На фасаде Госдумы установили панно и флагштоки в цветах триколора, а у Совфеда – флаговые конструкции.

В вечернее время суток москвичи и гости столицы смогут наблюдать за праздничной подсветкой зданий.

Помимо этого, в честь Дня народного единства цветами российского флага подсветят колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Увидеть подсветку можно будет 5 и 6 ноября. В день самого праздника площадка стала местом для гуляний.



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