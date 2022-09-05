Московская международная книжная ярмарка завершит работу 5 сентября

5 сентября – последний день работы Московской международной книжной ярмарки. Она проходит в "Гостином дворе". Отечественные издательства представляют главные книжные премьеры этого года, а также популярные издания художественной, учебной, научной и детской литературы.

А еще Московская книжная ярмарка – это дискуссии, конференции и интерактивные мероприятия. Одно из них – "Музей в чемодане. Загадочные предметы" – прошло 5 сентября. Это проект, посвященный атрибутике семейного быта прошлых лет.

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