05 августа, 21:45Город
Посаженное авиаконструктором Лавочкиным дерево спасли от спиливания
Посаженное лично авиаконструктором Семеном Лавочкиным дерево спасли от спиливания в Тверском районе Москвы.
Автор первого в стране самолета, достигшего скорости звука, в 1950-е годы жил на Тверской улице.
Сейчас это старое дерево с большой кроной. И этим летом на него выдали порубочный билет, однако жильцам дома удалось его отстоять и остановить работы по спиливанию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.