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05 августа, 21:45

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Посаженное авиаконструктором Лавочкиным дерево спасли от спиливания

Посаженное авиаконструктором Лавочкиным дерево спасли от спиливания

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Посаженное лично авиаконструктором Семеном Лавочкиным дерево спасли от спиливания в Тверском районе Москвы.

Автор первого в стране самолета, достигшего скорости звука, в 1950-е годы жил на Тверской улице.

Сейчас это старое дерево с большой кроной. И этим летом на него выдали порубочный билет, однако жильцам дома удалось его отстоять и остановить работы по спиливанию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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