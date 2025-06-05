05 июня, 11:15Город
К Мавзолею на Красной площади выстроилась очередь
На Красной площади сохраняется повышенный интерес к Мавзолею. Уже несколько дней у входа формируются очереди. Это связано с предстоящей реконструкцией – многие хотят посетить мемориал до начала работ.
Посетители отмечают культурную и историческую ценность объекта. Некоторые хотят сравнить, как Мавзолей выглядел до реконструкции и как будет выглядеть после. Мемориал охраняется ЮНЕСКО, поэтому любые изменения будут проводиться с соблюдением требований по сохранению объекта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.