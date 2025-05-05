Пешеходная галерея соединила две станции метро "Текстильщики"

Пешеходная галерея соединила станции метро "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Новая пешеходная зона расположена над Люблинской улицей и железнодорожными путями МЦД-2. Длина моста составляет 140 метров, а ширина – 8 метров. При строительстве мостового сооружения использовались современные технологии: из мелких частей собиралась крупная центральная часть. Для этого использовался 750-тонный кран с последующей продольной надвижкой по временным опорам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.